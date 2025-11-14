Icetex: crédito a Juliana Guerrero no fue para U. San José; ¿qué pasó con esa plata?

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) explicó esta semana por qué la joven Juliana Guerrero —quien fue jefe de Gabinete del Ministerio del Interior y estuvo nombrada como viceministra de las Juventudes— figura como beneficiaria de un crédito educativo de esa entidad.
El comunicado del Instituto asegura que Guerrero fue seleccionada dentro del programa denominado Fondo Especial de Créditos Educativos para Comunidades Negras (FECECN), creado para garantizar el acceso a la educación superior de personas afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Ese beneficio lo solicitó Guerrero en el segundo semestre de 2020. En ese momento, dijo el Icetex, cumplió con los requisitos para aplicar al fondo y por eso se le asignó. Por eso, dispuso la financiación a la joven para que cursara el programa de Contaduría Pública en la Universidad Popular del Cesar (UPC), con una duración prevista de ocho periodos académicos.