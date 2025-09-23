¿En el Icetex quieren adjudicar a dedo contrato de tecnología por $120.000 millones?

Un nuevo cuestionamiento se cierne sobre el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex). Se trata de una denuncia por la aparente pretensión de adjudicar un millonario contrato de tecnología a dedo y saltándose los lineamientos para esa entidad para ese fin.
Le puede interesar: ¿Qué hizo el presidente de Icetex en Suecia en medio de quejas por alza de intereses?
Según denuncia la representante a la Cámara Catherine Juvinao (Alianza Verde), se trata de una contratación por valor de $120.000 millones, para la cual la junta directiva del Icetex pidió celebrarla mediante invitación pública. Sin embargo, dijo la congresista, esta se habría intentado hacer a dedo y “pasándose por encima el manual de contratación de la entidad”.
En ese sentido, Juvinao agregó que el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, “está dispuesto a todo” para adjudicar el contrato. Aseguró que el lunes 22 de septiembre el funcionario le habría pedido la renuncia a la secretaria general, Ana Lucy Castro, por haberse negado a suscribir esa operación y “estaría pidiendo más renuncias de otros integrantes del comité de compras que también se negaron”.