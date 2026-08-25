Icetex ofrece cursos de inglés gratis: requisitos, fechas y pasos para inscribirse en la convocatoria

El Icetex abrió desde el 11 de agosto de 2026 la convocatoria del Programa de Fortalecimiento Virtual de Inglés – Icetex – Rosetta Stone, convocatoria 9, dirigida a ciudadanos colombianos residentes en cualquier parte del país que busquen fortalecer sus competencias en este idioma. La inscripción estará disponible hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta completar las 1.200 postulaciones previstas. La formación será virtual, tendrá una duración de cinco meses y contará con sesiones sincrónicas semanales en un nivel básico, con el propósito de desarrollar habilidades de pronunciación, comprensión auditiva, lectura y escritura.

Características y fechas del programa de inglés

El programa será desarrollado mediante una modalidad virtual de autoformación, con acompañamiento a través de sesiones sincrónicas semanales. La formación está orientada al fortalecimiento de competencias lingüísticas en inglés y contempla contenidos desde el nivel básico hasta el intermedio. Icetex señala que la iniciativa busca “promover habilidades de pronunciación, comprensión auditiva, lectura y escritura del inglés” y “contribuir a la generación de una sociedad bilingüe en Colombia”. Entre las principales fechas y condiciones se encuentran: -Inscripciones: del 11 al 31 de agosto de 2026, o hasta completar las 1.200 postulaciones. -Notificación de selección: 2 de septiembre de 2026, a cargo del Comité de Portafolio Internacional Icetex. -Inicio del programa: 7 de septiembre de 2026. -Duración: cinco meses. -Certificación: certificado de finalización de nivel en el curso para quienes culminen la formación. La convocatoria está orientada a personas con formación académica superior al bachillerato. Según Icetex, “la oferta está dirigida a personas que cuenten con formación académica superior al nivel de bachillerato y que deseen fortalecer sus competencias en una segunda lengua, específicamente en el idioma inglés, abarcando desde el nivel básico hasta el intermedio”.

Requisitos para participar en la convocatoria

Los aspirantes pueden acreditar estudios de bachiller, técnico, tecnológico o pregrado realizados en una institución reconocida por la autoridad competente en materia educativa o validados por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. La formación puede corresponder a cualquier área de conocimiento. Para postularse, se deben cumplir las siguientes condiciones: -Ser colombiano. -Contar con formación académica en cualquier área de estudio. -Tener estudios de bachiller, técnico, tecnológico o pregrado en una institución reconocida por la autoridad educativa competente o validados por el Ministerio de Educación Nacional. -Haber cumplido los 18 años a la fecha de cierre de esta convocatoria, y no ser mayor de 65 años a la fecha de cierre de esta convocatoria. -Diligenciar y firmar la carta de compromiso anexa a la convocatoria. -Si el aspirante es beneficiario de una línea de crédito propia del Icetex o de Fondos en Administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria. La convocatoria está destinada a colombianos residentes en cualquier lugar del territorio nacional. No se establece una profesión o área específica como requisito para acceder al proceso.

¿Qué cubre el Icetex y qué gastos quedan por fuera?

El Icetex financia la totalidad del costo correspondiente al curso virtual de autoformación. Sin embargo, esta cobertura no incluye los gastos adicionales que pueda generar la participación en el programa. Los estudiantes deben asumir por su cuenta: -Equipos tecnológicos necesarios para acceder a la formación. -Conexión a internet. -Otros gastos adicionales asociados a la participación. El programa, desarrollado con Rosetta Stone, está enfocado en el fortalecimiento de competencias en inglés para ámbitos académicos, profesionales y personales.

Paso a paso para inscribirse

El proceso de postulación se realiza por internet. Los interesados deben seguir estos pasos: 1. Ingrese a la página oficial del Icetex: https://web.icetex.gov.co/portal. 2. Busque el programa ‘Programa de Fortalecimiento Virtual de Inglés – Icetex – Rosetta Stone, convocatoria 9’. 3. Revise las condiciones y la información correspondiente a la convocatoria. 4. En la parte inferior de la página, seleccione el botón ‘Ingresa para postularte’. 5. Cree una cuenta y siga las instrucciones indicadas por la plataforma. También se encuentra habilitado el acceso directo al proceso de inscripción mediante el siguiente enlace: https://internacionalizacion.icetex.gov.co/login/auth/login. Las personas interesadas deben realizar la postulación antes del 31 de agosto de 2026, teniendo en cuenta que el proceso puede cerrarse anticipadamente si se alcanza el límite de 1.200 postulaciones. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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