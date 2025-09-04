Aunque Icfes desmintió a Pedraza sobre pruebas de Juliana Guerrero, institución donde estudió confirmó que no presentó los Saber Pro

Luego de que la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, revelara que la designada viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, Juliana Guerrero, no presentó las pruebas Saber Pro T&T y Saber Pro, requisitos para graduarse como técnica y profesional, el Icfes tuvo que salirle al paso a la polémica, que aumentó luego de que el dueño de la fundación donde Guerrero estudió confirmara que ella, efectivamente, no presentó el examen.
Lea aquí: Publican hoja de vida de Juliana Guerrero y arrecian dudas por sus títulos profesionales: pasó de técnica a profesional en 15 días
Y es que, con nombre propio, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, Icfes, aseguró en un comunicado que “la información difundida en redes sociales y medios de comunicación por la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, sobre los registros de la viceministra de Juventudes, Juliana Andrea Guerrero, no es oficial y no ha sido emitida ni suministrada por el Instituto”.