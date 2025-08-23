Este es IDC Network, el grupo extranjero que transformaría a un histórico del fútbol colombiano

El grupo inversionista IDC Network llega al fútbol profesional colombiano gracias a un grande del balompié nacional que actualmente vive una crisis económica que lo tiene sumido en varias deudas. Se trata del Deportivo Cali, quien a través de un comunicado confirmó la llegada del grupo inversor IDC Network al cuadro azucarero, representando esto un respiro para sus finanzas en medio de la crisis de los últimos años. Lea también: ¿Crisis financiera en el Deportivo Cali? Esta es la deuda que tendría el club con sus jugadores “En una decisión transcendental para el futuro del club, la Asamblea Extraordinaria de Asociados de Deportivo Cali aprobó la oferta vinculante del grupo inversionista IDC, que marcará el inicio de una nueva era para nuestra institución”, dijo el club en el comunicado publicado.

De acuerdo con las directivas del cuadro azucarero, la inyección de este capital “se traducirá en mejoras en las divisiones menores, fortalecimiento del equipo profesional, preservación y aumento del impacto social positivo para la comunidad y el desarrollo de proyectos que le generarán valor a la hinchada y la región”.

¿Quién es IDC Network, el nuevo grupo inversor del Deportivo Cali?

IDC Network es una plataforma multifondo que fue fundada en 1995. Comenzó como una firma de consultoría a convertirse en una empresa que tiene inversiones en capital privado, capital de riesgo, energía, infraestructura y bienes raíces.

El fondo es de origen guatemalteco pero opera desde Miami. Con otros puntos en Madrid, España y Copenhague, Dinamarca, La compañía tiene presencia en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. IDC busca quedarse con el 85 % de acciones del equipo caleño, con lo que invertiría una suma cercana a los 55 millones de dólares, siendo esto un monto que ayudaría a saldar las deudas del club.

¿Hay probabilidades de que desaparezca Deportivo Cali?