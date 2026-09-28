El drama de la familia de Idel José Torres: las disidencias se llevaron su cuerpo tras asesinarlo

La familia del soldado Idel José Torres Herrera pide ayuda para recuperar su cuerpo, en poder de las disidencias de las Farc. Lo mataron este 27 de septiembre en El Tambo, Cauca, a solo doce días de que su esposa diera a luz. “Yo quiero ir a conocer a mi bebé”, fue de las últimas cosas que Idel José le dijo a su esposa, Julieth Amaya.
Defensoría del Pueblo, Cruz Roja, la Iglesia y otros organismos están moviéndose para poder devolver el cuerpo de Idel José a sus seres queridos.
“Ellos (el Ejército) se han comunicado conmigo y yo también los he estado llamando, porque nada más me llamaron una sola vez. Me tocó estar llamando constantemente, que por qué se han demorado, que me digan la verdad, que no me echen mentiras”, dijo Julieth a Noticias Caracol desde Valledupar.
Y agregó que no le habían informado que las disidencias de las Farc se habían llevado el cuerpo de su esposo. “Ellos a mí no me habían dicho que la guerrilla tenía el cuerpo de mi esposo”.
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