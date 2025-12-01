¿Culpa de una aplicación? Así fue el volcamiento de un camión en El Poblado que dejó un muerto y una quebrada contaminada

Como Alejandro Riaño Díaz, de 34 años, fue identificado el conductor del tractocamión que se accidentó en la madrugada de este lunes en la Loma de Los Balsos, en la comuna 14 (El Poblado), de Medellín. Según información del caso, el conductor había tomado este corredor prohibido para los vehículos de carga guiado por una aplicación de rutas de transporte, luego de que se viera afectado por el cierre de la autopista Medellín-Bogotá por un deslizamiento.
Según se conoció, Riaño Díaz transportaba detergentes líquidos y en polvo desde Bogotá hacia Medellín y cuando se encontró con el cierre en este corredor nacional (originado en el kilómetro 14, sector Alto de La Virgen, en Copacabana) se tuvo que desviar por la vía al aeropuerto José María Córdova y de ahí la vía a Las Palmas. Para tomar el mejor camino, puso una aplicación de transporte para que lo guiara y esta le marcó que debía desviarse por la Loma de Los Balsos. El conductor bogotano no conocía Medellín.