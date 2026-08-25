Este es el preso señalado de matar a su esposa durante una visita en la cárcel La Modelo; ya había intentado asesinar a otra mujer

La jornada de visitas transcurría el pasado sábado 22 de agosto en la cárcel La Modelo de Bogotá cuando, dentro de una de las celdas del pabellón 13, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer que había ingresado al penal para visitar a su pareja. El hombre que estaba con ella durante la visita, identificado como William Rafael Martínez Alvarino, de 45 años, reconoció posteriormente haberla asesinado. El caso abrió además un interrogante sobre los controles dentro del centro penitenciario bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En contexto: Asesinan a una mujer cuando visitaba a un recluso en la cárcel La Modelo de Bogotá; autoridades investigan el caso La información conocida por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, medio al que se le atribuyen los detalles del expediente, permitió establecer que el señalado agresor no era un interno sin antecedentes de violencia contra mujeres. Por el contrario, llevaba varios años preso por un ataque contra una expareja. Martínez Alvarino, oriundo de Talaigua Nuevo, Bolívar, cumple desde 2018 una condena de 21 años y cuatro meses de prisión por el intento de feminicidio de quien entonces era su pareja y madre de sus tres hijos.

El interrogante sobre la seguridad en La Modelo

El caso también puso la atención sobre los controles que se aplican durante las visitas generales e íntimas en el centro penitenciario. Hasta el momento, el Inpec no ha entregado públicamente una explicación detallada sobre las circunstancias que permitieron que el homicidio ocurriera dentro de la prisión. Por instrucción del ministro de Justicia, Iván Cancino, se pidió al Inpec elaborar un informe sobre lo sucedido y revisar los protocolos de seguridad aplicados durante las jornadas de visitas. El Ministerio de Justicia condenó el asesinato y advirtió que las cárceles no pueden convertirse en espacios ajenos al cumplimiento de la ley: “Las cárceles no son territorio sin ley. Quien resulte responsable deberá enfrentar todo el peso de la justicia”, señaló esa cartera en un comunicado. Le puede interesar: De la Espriella ordenó trasladar a Bogotá a 20 presos de Los Costeños y Los Pepes

El contexto del penal también resulta relevante. La Modelo alberga alrededor de 4.500 personas privadas de la libertad, pese a que fue diseñada para 2.662, lo que representa una ocupación cercana al 169 % de su capacidad. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El establecimiento, inaugurado en 1960, comenzó a operar con 600 internos y una infraestructura que inicialmente estaba proyectada para 720 personas. Más de seis décadas después, el homicidio ocurrido durante una visita vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de seguridad y control dentro de uno de los principales centros penitenciarios de Bogotá. Siga leyendo: Capturaron a depredador sexual reincidente en Bogotá: estuvo en prisión hace un mes por abusar de otra mujer

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué estaba preso William Rafael Martínez Alvarino? William Martínez Alvarino cumplía una condena de 21 años y cuatro meses de prisión desde 2018 por el intento de feminicidio de una anterior pareja, a quien atacó con una navaja en Bogotá en 2015. ¿Qué pasó con la anterior pareja de William Martínez Alvarino? La mujer sobrevivió al ataque ocurrido en 2015, pero sufrió más de 20 heridas en el rostro, cuello, brazos y abdomen, algunas de las cuales le dejaron lesiones permanentes. También fue trasladada a una casa de refugio como medida de protección.

¿Por qué estaba preso William Rafael Martínez Alvarino? William Martínez Alvarino cumplía una condena de 21 años y cuatro meses de prisión desde 2018 por el intento de feminicidio de una anterior pareja, a quien atacó con una navaja en Bogotá en 2015. ¿Qué pasó con la anterior pareja de William Martínez Alvarino? La mujer sobrevivió al ataque ocurrido en 2015, pero sufrió más de 20 heridas en el rostro, cuello, brazos y abdomen, algunas de las cuales le dejaron lesiones permanentes. También fue trasladada a una casa de refugio como medida de protección.