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Este es el preso señalado de matar a su esposa durante una visita en la cárcel La Modelo; ya había intentado asesinar a otra mujer

El crimen ocurrió el sábado 22 de agosto dentro del pabellón 13 de la cárcel La Modelo de Bogotá. El hombre señalado por el homicidio cumplía una condena por atacar con un arma blanca a su anterior pareja.

  • El hombre que mató a su esposa en La Modelo cumplía una condena de 21 años. Foto: Colprensa / Archivo particular
    El hombre que mató a su esposa en La Modelo cumplía una condena de 21 años. Foto: Colprensa / Archivo particular
El Colombiano
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hace 30 minutos
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La jornada de visitas transcurría el pasado sábado 22 de agosto en la cárcel La Modelo de Bogotá cuando, dentro de una de las celdas del pabellón 13, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer que había ingresado al penal para visitar a su pareja.

El hombre que estaba con ella durante la visita, identificado como William Rafael Martínez Alvarino, de 45 años, reconoció posteriormente haberla asesinado. El caso abrió además un interrogante sobre los controles dentro del centro penitenciario bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

En contexto: Asesinan a una mujer cuando visitaba a un recluso en la cárcel La Modelo de Bogotá; autoridades investigan el caso

La información conocida por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, medio al que se le atribuyen los detalles del expediente, permitió establecer que el señalado agresor no era un interno sin antecedentes de violencia contra mujeres. Por el contrario, llevaba varios años preso por un ataque contra una expareja.

Martínez Alvarino, oriundo de Talaigua Nuevo, Bolívar, cumple desde 2018 una condena de 21 años y cuatro meses de prisión por el intento de feminicidio de quien entonces era su pareja y madre de sus tres hijos.

Los hechos ocurrieron el 30 de octubre de 2015, en el sur de Bogotá. De acuerdo con el expediente, el hombre persiguió a la mujer con una navaja y logró alcanzarla cuando intentaba refugiarse. La agresión dejó más de 20 heridas en distintas partes del cuerpo, entre ellas el rostro, el cuello, los brazos y el abdomen. La fiscal que llevó el proceso señaló que se trataba de una relación atravesada por episodios de violencia física y psicológica.

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El ataque, además, se produjo pese a que existía una orden de alejamiento contra Martínez Alvarino. La víctima sobrevivió, pero quedó con lesiones permanentes en el rostro y el cuello y, como medida de protección, llegó a ser trasladada a una casa de refugio.

Durante el proceso judicial, la defensa intentó presentar el episodio como una riña y un caso de violencia intrafamiliar. Sin embargo, esa versión no fue acogida por el juez y el hombre terminó recluido en La Modelo.

Hay otro elemento que ahora toma relevancia en la investigación. Según el expediente citado por EL TIEMPO, Martínez Alvarino solicitó prisión domiciliaria el 18 de agosto, apenas cuatro días antes del asesinato ocurrido durante la visita en el penal. La petición fue negada.

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El interrogante sobre la seguridad en La Modelo

El caso también puso la atención sobre los controles que se aplican durante las visitas generales e íntimas en el centro penitenciario. Hasta el momento, el Inpec no ha entregado públicamente una explicación detallada sobre las circunstancias que permitieron que el homicidio ocurriera dentro de la prisión.

Por instrucción del ministro de Justicia, Iván Cancino, se pidió al Inpec elaborar un informe sobre lo sucedido y revisar los protocolos de seguridad aplicados durante las jornadas de visitas. El Ministerio de Justicia condenó el asesinato y advirtió que las cárceles no pueden convertirse en espacios ajenos al cumplimiento de la ley: “Las cárceles no son territorio sin ley. Quien resulte responsable deberá enfrentar todo el peso de la justicia”, señaló esa cartera en un comunicado.

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El contexto del penal también resulta relevante. La Modelo alberga alrededor de 4.500 personas privadas de la libertad, pese a que fue diseñada para 2.662, lo que representa una ocupación cercana al 169 % de su capacidad.

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El establecimiento, inaugurado en 1960, comenzó a operar con 600 internos y una infraestructura que inicialmente estaba proyectada para 720 personas. Más de seis décadas después, el homicidio ocurrido durante una visita vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de seguridad y control dentro de uno de los principales centros penitenciarios de Bogotá.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué estaba preso William Rafael Martínez Alvarino?
William Martínez Alvarino cumplía una condena de 21 años y cuatro meses de prisión desde 2018 por el intento de feminicidio de una anterior pareja, a quien atacó con una navaja en Bogotá en 2015.
¿Qué pasó con la anterior pareja de William Martínez Alvarino?
La mujer sobrevivió al ataque ocurrido en 2015, pero sufrió más de 20 heridas en el rostro, cuello, brazos y abdomen, algunas de las cuales le dejaron lesiones permanentes. También fue trasladada a una casa de refugio como medida de protección.
¿Por qué estaba preso William Rafael Martínez Alvarino?
William Martínez Alvarino cumplía una condena de 21 años y cuatro meses de prisión desde 2018 por el intento de feminicidio de una anterior pareja, a quien atacó con una navaja en Bogotá en 2015.
¿Qué pasó con la anterior pareja de William Martínez Alvarino?
La mujer sobrevivió al ataque ocurrido en 2015, pero sufrió más de 20 heridas en el rostro, cuello, brazos y abdomen, algunas de las cuales le dejaron lesiones permanentes. También fue trasladada a una casa de refugio como medida de protección.
¿Por qué estaba preso William Rafael Martínez Alvarino?
William Martínez Alvarino cumplía una condena de 21 años y cuatro meses de prisión desde 2018 por el intento de feminicidio de una anterior pareja, a quien atacó con una navaja en Bogotá en 2015.
¿Qué pasó con la anterior pareja de William Martínez Alvarino?
La mujer sobrevivió al ataque ocurrido en 2015, pero sufrió más de 20 heridas en el rostro, cuello, brazos y abdomen, algunas de las cuales le dejaron lesiones permanentes. También fue trasladada a una casa de refugio como medida de protección.
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