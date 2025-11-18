Estos fueron los cuatro mineros que fallecieron tras una explosión dentro de un socavón en Segovia, Antioquia

Las víctimas de estos hechos fueron identificadas como Luis Arnoldo Varela Maldonado, James Yesid Córdoba Flórez, Yilmar Velásquez Rojas y Juan Carlos Balvuenas, todos trabajadores del socavón, quienes fueron los más afectados luego de esta explosión. De acuerdo con los testigos, tres de ellos fallecieron tras esta explosión y el restante murió cuando intentaba rescatarlos.

Las autoridades dieron a conocer en las últimas horas las identidades de los cuatro mineros que fallecieron este puente festivo dentro de un socavón de una mina en la vereda Las Delicias, zona rural del municipio de Segovia, en el Nordeste antioqueño. En este hecho, otros seis trabajadores resultaron afectados producto de la inhalación de gases tóxicos que se originaron tras una explosión.

Así lo confirmó Rubén Darío Gómez, secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), quien relató que “entraron tres de ellos, inhalaron los gases y fallecieron. Al ver que no regresaban, uno de los compañeros entró y luego salió mareado. Luego de recuperarse, le hicieron una ventilación, se volvió a meter y falleció por los gases dentro del socavón”.

Los cuatro fallecidos tenían entre los 22 y los 28 años y eran residentes de Segovia y municipios cercanos. Todos trabajaban para la multinacional Aris Mining Corp, la encargada del título minero dentro del predio en el que ocurrió la emergencia.

El personero de Segovia, Hambler Andrés Patiño, aseguró que las otras seis personas lesionadas en esta emergencia fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, de esta localidad, y luego de varias horas de labores médicas todos se encuentran estables. Se espera que en las próximas horas sean dados de alta.

Desde la mesa minera Segovia-Remedios enviaron un mensaje de dolor y condolencias por la muerte de estos cuatro trabajadores en una circunstancia que ya está siendo investigada plenamente por las autoridades competentes, aunque todo se habría tratado de un accidente interno dentro de este socavón.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de los cuatro mineros en la Mina Las Delicias. Hoy despedimos a cuatro hermanos cuyo trabajo sostuvo el corazón de nuestra comunidad. Enviamos nuestro más profundo abrazo en este doloroso momento a sus familiares y amigos”, indicó el mensaje de esta mesa minera.