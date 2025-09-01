Autoridades identificaron a las víctimas de la masacre de La Unión: había un menor de edad

Las cuatro víctimas de la masacre del pasado sábado en La Unión, Oriente antioqueño, fueron identificadas por parte de Medicina Legal y ya trascendieron sus identidades. Entre los fallecidos se encontraría un menor de edad y los tres mayores de edad tendrían anotaciones judiciales, de acuerdo con lo que pudieron establecer los investigadores del caso.
Los fallecidos en este ataque fueron Jeiner David Ortega Jiménez, Isaac Pemberthy Gómez, Kevin Andrés Villa Calderón y Ronal Andrés Hernández Guzmán, este último de 17 años. Todos cuatro habrían llegado del municipio de Bello en días pasados, situación que habría dado pie a esta masacre, teniendo en cuenta que en esta parte del departamento hay confrontaciones entre la banda El Mesa y el Clan del Golfo.