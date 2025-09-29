Ya identificaron la moto del conductor que atropelló a un niño en Guarne, Antioquia, y se fugó

Según quedó registrado en un video que se hizo viral, un pequeño de al parecer siete años se encontraba en la acera y de un momento y sin mirar a los lados por seguridad, se lanza a la vía. Justo en ese instante cruzaba una moto que, si bien alcanzó a frenar, por la velocidad en la que iba atropelló al pequeño.

Sin embargo lo insólito de la situación es que el motociclista en vez de auxiliar al pequeño, más bien prefirió darse a la fuga dejando al menor a su suerte.



El pequeño fue auxiliado por otras personas mientras que algunos vecinos intentaron sin éxito detener al fugado conductor.

Posteriormente, la alcaldía de Guarne comentó la situación e indicó que el pequeño fue atendido en el hospital local, donde se recupera de las heridas. También se mencionó que se está brindando acompañamiento a la familia del menor para que interpongan las denuncias respectivas contra el conductor.



Sobre el motociclista, la Alcaldía señaló que gracias a las labores del Centro de Monitoreo ya se tienen identificadas las placas del vehículo por lo que se espera que pronto se pueda dar con el responsable de dejar al pequeño tirado a su suerte tras el accidente.



Cabe resaltar que en Colombia, estar involucrado o presenciar un accidente de tránsito y no ayudar a las víctimas o no llamar a organismos de emergencias se considera un delito llamado omisión de socorro.