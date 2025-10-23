“Vamos a llegar al clásico con la ilusión y la determinación de buscar en el campo lo que esperan de nosotros”: Diego Arias

El técnico Diego Arias se mostró satisfecho por la respuesta de los jugadores de Atlético Nacional dieron en el campo y por el paso a la semifinal de la Copa Betplay, algo que le permite a los verde llegar muy motivados al Clásico del domingo.
“En general felicitaciones para todo el equipo porque se hizo un buen partido, luego de la expulsión se tuvo que hacer un esfuerzo mayor, pero logramos generar acciones de peligro sobre el arco rival. En el escenario complejo los jugadores respondieron bien y logramos una importante victoria y el paso a la semifinal”, comentó en rueda de prensa Arias.
