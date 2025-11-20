¡Iguallita! Figura de cera de Lady Di con el “vestido de la venganza” causa sensación en París

El Museo Grevin de París presentó este jueves una nueva figura de cera de la princesa Diana, recreada con el célebre “vestido de la venganza”, el mismo diseño negro que lució en 1994 la noche en que el entonces príncipe Charles admitió públicamente su infidelidad con Camilla Parker Bowles.

La escultura, de tamaño real, muestra a Lady Di con el recordado vestido de cóctel sin hombros, tacones altos, gargantilla de perlas y un pequeño bolso en las manos. El museo aseguró que el homenaje tiene un significado especial para la capital francesa, que aún recuerda el trágico accidente en el que la princesa murió en 1997 en un túnel junto al río Sena.