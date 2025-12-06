Ikea, Volvo o H&M: la avanzada sueca en Colombia ya mueve más de 27.000 empleos

“Los primeros 50 aparatos telefónicos que tuvo Colombia eran suecos. Fue Ericsson la que los envió a la entonces Empresa de Teléfonos de Bogotá en 1896, y desde ese año seguimos aquí”, recordó la embajadora de Suecia en Colombia, Maria Cramér, al describir una relación comercial que comenzó hace más de un siglo y que, lejos de agotarse, en estos momentos vive uno de sus momentos más dinámicos.
Con ese episodio, poco mencionado en la memoria económica del país, Suecia marcó un hito tecnológico, pero también abrió una puerta que terminaría convirtiendo a las compañías de ese país en un actor fundamental del desarrollo empresarial colombiano.
Esa presencia temprana explicó el porqué, casi 130 años después, en el país se registran más de 100 empresas suecas instaladas en sectores tan diversos como la minería, energía, movilidad inteligente, consumo masivo, salud, defensa, telecomunicaciones y comercio minorista.
Organizaciones como Ericsson, Tetra Pak, Volvo, Scania, H&M, Ikea, Essity, Epiroc, Securitas, Millicom, AstraZeneca, Spotify y Electrolux, entre otras, suman un listado que sigue creciendo y genera más de 27.000 empleos directos en Colombia.