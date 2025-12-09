x

Imagen del Sagrado Corazón quedó intacta tras incendio en bodega de Santa Marta

Un incendio consumió una bodega en el barrio Pescaíto, en Santa Marta, pero una imagen del Sagrado Corazón de Jesús apareció intacta entre las cenizas, desatando múltiples reacciones en redes sociales.

  • La imagen del Sagrado Corazón quedó intacta entre los escombros tras el incendio en Santa Marta. Imagen de referencia. FOTO: captura de video, Roberta Dee, vía Pinterest.
El Colombiano
El Colombiano
hace 54 minutos
bookmark

Un incendio de gran magnitud destruyó por completo una bodega en el barrio Pescaíto, en Santa Marta, durante la noche del 2 de diciembre, dejando severos daños materiales y una escena que sorprendió a la comunidad: una imagen del Sagrado Corazón de Jesús permaneció intacta entre los escombros.

Según testigos, las llamas se propagaron con rapidez, obligando a varios vecinos a evacuar preventivamente mientras el Cuerpo de Bomberos trabajaba para evitar que el fuego se extendiera a viviendas cercanas. Muebles, estanterías y parte de la estructura quedaron reducidos a cenizas.

En medio de la devastación, residentes hallaron el cuadro religioso en aparente buen estado, sin señales visibles de afectación por el calor o el humo. Videos del hallazgo comenzaron a circular en redes sociales, donde el hecho generó sorpresa y múltiples reacciones.

Mientras algunos usuarios interpretaron la escena como un hecho extraordinario, otros pidieron prudencia y lo atribuyeron a circunstancias fortuitas. Entre tanto, las autoridades continúan investigando las causas del incendio, que dejó importantes pérdidas económicas, aunque no se reportaron personas lesionadas.

