EXCLUSIVO: ”¿Dónde le dieron a usted?”: impactantes imágenes de mercenarios colombianos en la guerra civil de Sudán

Sudán, en el corazón del continente africano, libra una guerra civil tan prolongada como inclemente. En medio de ese escenario, han salido a la luz imágenes que revelan la participación de exmilitares colombianos en combates junto a un ejército paramilitar que enfrenta al régimen militar sudanés, especialmente en la región de Darfur.
El video, de más de tres minutos, habría sido grabado por un colombiano en pleno enfrentamiento. La grabación contrasta la apariencia de los combatientes africanos, muchos con chancletas turbantes en lugar de cascos y camisetas desgastadas, con la de los colombianos, equipados con cascos, chalecos, botas, cámaras de video y uniforme de guerra.