¿Qué implica en la práctica que Petro y su gabinete se queden sin visa estadounidense?

De los funcionarios colombianos a los que les quitaron la visa estadounidense o quienes decidieron renunciar a ella, hay tres cargos determinantes que padecerán los efectos para sus cargos más allá de la persona. Es decir, según expertos consultados por EL COLOMBIANO, las consecuencias afectan al país y las responsabilidades derivadas de cada cargo. El asunto personal es otro más “simbólico”. De hecho, según explicó la periodista Darcy Quinn de La FM este martes citando fuentes de la embajada de EE. UU. en Colombia y del Departamento de Estado, una cosa es que ese país decida “revocar” la visa norteamericana a un funcionario y otra es que esa persona decida “renunciar”, pues en teoría seguiría teniendo el documento, pero no hace uso del mismo. O al revés: un funcionario, como la canciller Rosa Villavicencio, puede renunciar a la visa, pero igual el gobierno norteamericano se la iba a quitar, por lo que resulta más un mensaje político y simbólico. En el escenario de revocar, EE. UU. puede tener varios argumentos para justificar su decisión, incluso apelando a que esa persona atenta contra la seguridad nacional o, como en el caso de Petro, que sus declaraciones “imprudentes e incendiarias” al pedirle a soldados norteamericanos que desobedezcan a Donald Trump, estando presente en una calle de Nueva York. Ahora, Estados Unidos, como lo dejó claro cuando descertificó parcialmente a Colombia, no se aleja de las Fuerzas Armadas o del pueblo colombiano sino de sus representantes en el Gobierno Nacional. Eso podría interpretarse de los encuentros que ha adelantado John McNamara, encargado de negocios de EE.UU. en Colombia. Este lunes, de hecho, en entrevista con EL COLOMBIANO, el diplomático dijo que “sería una lástima para ambos países si los 10 meses que quedan del gobierno Petro fuesen una época de pocos avances o colaboración, nuestro deseo es retomar la relación de manera respetuosa en lo que podemos colaborar”.

Los tipos de visa estadounidense

Hay que tener presente, además, que el gabinete, empezando por el presidente Petro, tienen visas diplomáticas o de funcionarios de Gobierno. En cada caso, desde antes o después, ellos pueden tener también la visa de turista que vendría a ser la B1/B2: “Es una visa de no inmigrante que permite la entrada temporal a Estados Unidos para fines de negocios (B1) o turismo y visitas (B2)”, dice la página de la embajada. En el caso de las otras visas, las categorías son A-1, A-2, G-1, G-2, G-3, G-4, y C-3. “Son para diplomáticos/funcionarios del gobierno y funcionarios de organizaciones internacionales designadas (como el Banco Mundial o la Organización de los Estados Americanos) que viajan o están de tránsito en los Estados Unidos en ejercicio de funciones públicas”, señala el portal.

Efectos prácticos en el plano político y económico