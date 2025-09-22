Importaciones de mercancía china a Colombia subieron al 50% en primer semestre de 2025

La importación de productos provenientes de China sigue aumentando. Si se analizan los datos de importaciones compartidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, se ve que el ingreso de toneladas métricas de mercancía aumentó 50% si se comparan los primeros seis meses del año con los de 2024. Se pasó de 383.376 toneladas de productos asiáticos en junio de 2024 a 577.950 en el primer semestre de este año. En dinero, esto representa que Colombia destina US$1.398 millones para comprarle productos a China, lo que significa un aumento de 24,9%, en el comparativo del mismo periodo. Además lea: Los aranceles de EE. UU. están frenando la producción china de artículos para el Mundial 2026

¿Por qué crecen las importaciones de China a Colombia en 2025?

El incremento de la compra de productos chinos puede obedecer a varios factores, no solamente por el precio, también las tensiones comerciales con EE.UU. por la imposición de aranceles para la mayoría de los productos, impulsan esta tendencia. El economista jefe de Credicorp, Daniel Velandia, aclaró que no hay indicadores puntuales que en estos momentos determinen el impacto del aumento de productos chinos, pero ya hay países en la región como Perú o Chile que ven impactos en sus economías.

“La tesis es que en la medida en que se mantengan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China vamos a tener un creciente número de bienes chinos dirigiéndose a otro tipo de países. El caso colombiano es particular porque nosotros no tenemos una relación con China tan fuerte, entonces el impacto eventualmente podría ser un poco más moderado”, explicó.

¿Cuáles son los sectores más impactados por la guerra comercial de aranceles?

Uno de los sectores más sensibles sería el del acero y aluminio, debido al gran impacto de los aranceles provenientes del país norteamericano. China trata de incorporar esos productos en otros países, a menor precio, y aunque puede jalonar las referencias a la baja, termina afectando a los productores nacionales. Esto quiere decir que aunque puede que la llegada de los productos chinos sea favorable para el consumidor, no lo es para la industria. Según, el presidente de la Cámara Colombiana de Acero, Camacero, David Barros, la entrada del acero chino tendría efectos negativos en la industria local. "La transformación de acero está enfrentando la competencia desleal por productos terminados traídos desde China porque el alambrón está gravado con un arancel de 35%, mientras que el alambre está con 10% con una protección negativa de 25%. Bajo esta perspectiva sería más ventajoso traer el producto final que transformarlo en Colombia", dijo el dirigente gremial. Lo mismo pasaría con la industria de los textiles, según Velandia, al traer las prendas del exterior, sobre todo de China, está generando afectaciones en la industria local.

No hay cambios abruptos en Colombia para su comercio exterior

El exministro de Comercio Luis Carlos Reyes aseguró que desde que se anunciaron las políticas arancelarias no se han visto cambios abruptos en la relación comercial con EE.UU. Dijo que podría sentirse, en los próximos meses, algunos cambios por la inestabilidad que augura el comportamiento de la administración Trump frente a sus socios colombianos, y motive a los comerciantes a buscar diversificar esa red de países, hasta el momento el impacto no ha sido tan preponderante y no es nada que sea irreversible.

¿Tendría un impacto real en la inflación?