Importaciones de mercancía china a Colombia subieron al 50% en primer semestre de 2025

La importación de productos provenientes de China sigue aumentando. Si se analizan los datos de importaciones compartidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, se ve que el ingreso de toneladas métricas de mercancía aumentó 50% si se comparan los primeros seis meses del año con los de 2024.
Se pasó de 383.376 toneladas de productos asiáticos en junio de 2024 a 577.950 en el primer semestre de este año.
En dinero, esto representa que Colombia destina US$1.398 millones para comprarle productos a China, lo que significa un aumento de 24,9%, en el comparativo del mismo periodo.
