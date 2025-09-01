Reforma tributaria: Petro busca poner a iglesias a pagar impuesto de renta

¿Cuánta plata generan las iglesias en Colombia?

Según cálculos del economista Salomón Kalmanovitz, las iglesias cuentan con un patrimonio que ronda los $19 billones, cerca del 2% del PIB colombiano. Al cierre de 2023, cifras de la Dian –recopiladas por el diario El Tiempo– indicaban que los ingresos de las iglesias y confesiones religiosas ascendían a $8,06 billones, casi el doble de los $4,2 billones que generaban en 2014. Lea más: Así sería el golpe de la reforma tributaria al bolsillo de los colombianos: se radica este lunes

¿Cuántas iglesias hay en Colombia y por qué impuestos responden?

A hoy, el Ministerio del Interior tiene registradas cerca de 8.000 iglesias, las cuales estarían sujetas a pagar el impuesto de renta como propone la tributaria. Eso sí, las iglesias o congregaciones religiosas que no son reconocidas por el MinInterior hoy en día, sí son contribuyentes del impuesto a la renta del régimen ordinario. En cuanto a otros impuestos como IVA, las iglesias no tienen un tratamiento especial y son responsables en caso de desarrollar alguna actividad gravada con este impuesto; además, también son agentes de retención en la fuente. Siga leyendo: Presupuesto General 2026 está desfinanciado y se requiere un ajuste de $45,4 billones: CARF

¿Cuánto busca recaudar la reforma tributaria?