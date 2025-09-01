Los nuevos impuestos al cigarrillo, tabaco y vapeadores: lo que cambia con la reforma tributaria

El impuesto al consumo que se aplica en los departamentos a los cigarrillos, el tabaco y sus derivados tendrá nuevas reglas y tarifas con la nueva reforma tributaria radicada este lunes 1 de septiembre por el Gobierno de Gustavo Petro.
Según el documento, se entiende por tabaco elaborado todo producto terminado para consumo humano obtenido del procesamiento de la hoja de tabaco, incluidas las presentaciones de Productos de Tabaco Calentado (PTC).
Quedarán excluidos los insumos usados únicamente como materia prima para fabricar productos ya gravados, así como los chicotes de producción artesanal.