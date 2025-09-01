Los nuevos impuestos al cigarrillo, tabaco y vapeadores: lo que cambia con la reforma tributaria

El impuesto al consumo que se aplica en los departamentos a los cigarrillos, el tabaco y sus derivados tendrá nuevas reglas y tarifas con la nueva reforma tributaria radicada este lunes 1 de septiembre por el Gobierno de Gustavo Petro. Según el documento, se entiende por tabaco elaborado todo producto terminado para consumo humano obtenido del procesamiento de la hoja de tabaco, incluidas las presentaciones de Productos de Tabaco Calentado (PTC). Puede leer: Apuestas, bingo y tragamonedas: así se cobrará el IVA en juegos de azar con la nueva tributaria Quedarán excluidos los insumos usados únicamente como materia prima para fabricar productos ya gravados, así como los chicotes de producción artesanal.

Impuesto a vapeadores

El proyecto radicado aclara que por derivados, sucedáneos o imitadores se entienden los aerosoles y dispositivos con o sin nicotina, como los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) y los vapeadores. Los responsables del impuesto serán los productores, importadores y distribuidores, así como los transportadores y vendedores al detal que no puedan justificar la procedencia de los productos que transportan o expenden. Relacionado: Reforma tributaria: estos son los productos y servicios que pagarían más IVA

La base gravable se dividirá en dos componentes

Para cigarrillos y tabaco elaborado: un componente específico por cajetilla de 20 cigarrillos o por cada gramo de picadura, rapé o chimú, y un componente ad valorem sobre el precio de venta al público certificado por el Dane. Para derivados, sucedáneos o imitadores: un componente específico por mililitro del producto y otro ad valorem también calculado sobre el precio de venta certificado. El Dane será la entidad encargada de certificar cada año, antes del 1 de enero, los precios de venta al público que servirán de referencia para este impuesto.

Las nuevas tarifas