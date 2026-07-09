Fiscalía imputará a dos altos funcionarios de la intervención de Air-e liderada por el ministro Edwin Palma

La crisis de Air-e suma un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía General de la Nación formulará imputación de cargos contra dos exfuncionarios que hicieron parte de la administración de la empresa durante la intervención liderada por el hoy ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en 2024.
De acuerdo con información de Semana, una comunicación oficial del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, la audiencia de formulación de imputación fue programada para el 9 de julio de 2026, a las 11:00 de la mañana, contra Hernán Alberto Silva Doncel y Diego Acosta Osorio por el presunto delito de administración desleal.
Ese delito contempla penas de entre cuatro y ocho años de prisión. Sin embargo, debido a los agravantes que tendría el caso, la condena podría ubicarse entre seis y diez años.
Silva Doncel se desempeñó como jefe de compras y Diego Acosta Osorio ocupó el cargo de secretario general durante la administración de Edwin Palma, quien fue el primer interventor designado por el Gobierno para Air-e.