Incapacidad retroactiva en Colombia: qué es, cuándo aplica y cómo solicitarla correctamente

Cuando un trabajador en Colombia enfrenta una enfermedad o accidente que le impide cumplir con sus funciones, tiene derecho a una incapacidad laboral regulada por el Código Sustantivo del Trabajo. Según esto, las licencias médicas garantizan tanto la salud del empleado como su estabilidad económica. Pero existe un detalle que muchos desconocen y que los puede sacar de un momento de apuro, pues la ley permite solicitar una incapacidad retroactiva en casos específicos, un recurso que puede ayudar a quienes no pudieron acudir al médico a tiempo.

¿Qué es una incapacidad retroactiva?

Presentar a tiempo el certificado médico retroactivo ante la EPS o el empleador garantiza el pago de prestaciones económicas. FOTO: GETTY

La incapacidad retroactiva es un certificado que un médico puede expedir después de un evento de salud, pero cuya validez cubre días previos a la fecha de atención. Esta figura está regulada en la Resolución 2266 de 1998, artículo 12, que autoriza la "expedición de certificados de incapacidad en eventos ocurridos con retroactividad a la fecha de atención". En palabras más escuetas, esto quiere decir que si un trabajador no pudo asistir inmediatamente a consulta por una enfermedad o accidente, el médico puede justificar la ausencia con efecto retroactivo. Sin embargo, esta medida tiene límites estrictos, a saber:

Plazos permitidos y casos excepcionales

Casos ambulatorios comunes: el médico puede otorgar hasta tres días calendario de incapacidad retroactiva, siempre que quede constancia en la historia clínica. Situaciones graves o especiales: en casos como trastornos de salud mental, intoxicaciones por alcohol o sustancias psicoactivas y accidentes laborales con politraumas severos, el plazo puede extenderse hasta 30 días retroactivos. Estas incapacidades solo pueden ser emitidas por un médico especialista y requieren evidencia clínica clara.

Requisitos para que sea válida la incapacidad retroactiva

Para que la incapacidad retroactiva tenga validez y active el pago de prestaciones económicas, debe cumplir tres condiciones: Emisión autorizada: debe ser expedida por un médico habilitado. En los casos excepcionales, solo un especialista puede otorgarla. Cumplimiento de plazos: el certificado debe ajustarse estrictamente a los límites legales: máximo 3 días para casos ambulatorios y hasta 30 días para las excepciones. Respaldo documental: la historia clínica debe contener una justificación clara y verificable que respalde la decisión médica.

Presentación del certificado y trámite ante la EPS o empleador

El trabajador debe entregar el certificado de incapacidad retroactiva a su EPS o empleador acompañado de la certificación médica. Este documento es el soporte legal que justifica la ausencia y asegura el pago correspondiente.