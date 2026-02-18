x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Policía incautó 5,2 toneladas de marihuana ocultas en un camión en municipio de Antioquia

El cargamento habría sido abandonado en un sector de restaurantes para “pasar desapercibido” de cualquier control policial. Conozca todos los detalles.

  • Este fue el “mega cargamento” de marihuana que la Policía encontró al interior del camión abandonado. FOTO Policía Antioquia.
    Este fue el “mega cargamento” de marihuana que la Policía encontró al interior del camión abandonado. FOTO Policía Antioquia.
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

Durante la mañana del martes 17 de febrero, en la vía Cauyá - Pintada sector El Planchón, en jurisdicción de La Pintada, al suroeste de Antioquia, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte detectaron un vehículo con placas falsas mientras adelantaban operaciones de rutina, esto justo en un sector de restaurantes.

Lea más: A la cárcel por, presuntamente, secuestrar a su pareja en Medellín y exigir $2 millones a su suegra para liberarla

Ante la sospecha y la no aparición de los dueños del vehículo, inspeccionaron, y al abrir el camión y ver su interior se toparon con un gran cargamento de estupefacientes: 5,2 toneladas de marihuana, avaluados aproximadamente en $2.000 millones.

De acuerdo con la Policía, con este golpe al narcotráfico se evita la distribución de más de 5 millones de dosis en varias regiones del país.

“Es importante que la comunidad reconozca este tipo de cosas. Allí se hace un control permanente, en ese punto de La Pintada, lo cual ha derivado en buenos resultados, tanto este como otros en los que se ha logrado la incautación de municiones y demás”, dijo el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

Otra incautación en el Suroeste antioqueño

En zona rural del municipio de Angelópolis, suroeste antioqueño, más exactamente en la vereda San Isidro, se presentó un enfrentamiento entre el Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada del Ejército y presuntos integrantes de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo.

Entérese: Inadmisible: 529 volquetas de escombros han sido retiradas de quebradas de Medellín desde 2024

Producto del operativo, los uniformados lograron la incautación de un arsenal que era utilizado por esta estructura criminal: 480 cartuchos de diferente calibre, 6 proveedores, 3 artefactos explosivos, 3 chalecos multipropósito, 2 celulares, un fusil R15 y una pistola, así como un cuaderno y una pañoleta alusiva al Clan del Golfo.

“Este grupo intimidaba y generaba zozobra entre los habitantes del sector. La reacción oportuna de nuestras tropas permitió afectar esta estructura armada ilegal, debilitando el accionar que pretendían realizar en contra de la población civil. De esta manera, se logra la incautación de material de guerra, intendencia y explosivos. “El Ejército Nacional mantiene su firme compromiso de la lucha frontal contra los criminales que amenazan la seguridad de los antioqueños”, dijo el teniente coronel Juan Carlos Fonseca Espejo, comandante Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida