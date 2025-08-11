En un carro llevaban 1.000 dosis de medicamentos contra la leishmaniasis en Antioquia

En medio de un operativo de control, agentes de la Policía en Antioquia sorprendieron a un vehículo que llevaba un gran cargamento de medicamentos contra la leishmaniasis.
El coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, precisó que el golpe se produjo en inmediaciones de la vía entre Girardota y Yolombó, cuando uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte detectaron un vehículo que les pareció sospechoso.