Se les dañó la fiesta pa’ diciembre: incautaron más de 17 mil botellas de licor adulterado en Medellín

Con la llegada de las fiestas decembrinas, las autoridades han desplegado un robusto plan con más de 1.200 uniformados para mitigar acciones delictivas en la ciudad.

En el más reciente operativo, las autoridades descubrieron un centro de acopio en el que se preparaban envases y material para la falsificación de bebidas alcohólicas. El hallazgo ocurrió en una bodega de reciclaje del barrio Naranjal, luego de que una patrulla de vigilancia detectara movimientos irregulares en el lugar.

Según las autoridades, se identificaron miles de elementos listos para ser utilizados en la producción de licor adulterado. En total fueron incautadas 17.296 botellas de whisky y tequila que estaban lavadas y listas para ser reutilizadas, además de una caja con seis botellas destinadas para estudio técnico. También se encontraron 8.000 calcomanías de marcas reconocidas, 10.000 tapas originales, 300 bolsas de tela y 5.000 cajas originales empleadas para la falsificación.