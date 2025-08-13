Policía interceptó un camión que iba para Medellín lleno de ropa de contrabando avaluada en casi $2.500 millones

Las autoridades hicieron en los últimos días una gran incautación de ropa de contrabando en Antioquia compuesta por 36.500 unidades de confecciones provenientes del extranjero. Se trató de un operativo de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con la Dian, ejecutado por la División de Control Operativo Medellín.

El procedimiento tuvo lugar en medio de labores de control aduanero, a la altura del peaje de Copacabana, según informaron las autoridades. Allí, interceptaron un camión que se dirigía hacia Medellín y cuando lo inspeccionaron encontraron las prendas empacadas en pacas.

Además, las personas que movilizaban la mercancía no contaban con la documentación requerida para acreditar el ingreso de los productos de confección a Colombia. Las autoridades establecieron que la mercancía que llevaban en el vehículo y que fue decomisada está avaluada en $2.440 millones.