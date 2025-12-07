Incautaron más de 80 kilos de pólvora en dos operativos en Bello

La Alcaldía de Bello reportó la incautación de cerca de 80 kilos de pólvora que estaban listos para su comercialización en dos operativos realizados en jurisdicción urbana y rural del municipio. Los operativos fueron realizados por la Policía en el marco de las acciones de control y vigilancia contra el uso de pólvora en la ciudad. En el primer operativo, realizado en la vereda Tierradentro, los uniformados realizaron un requerimiento a un ciudadano que conducía un vehículo de manera sospechosa. Lea también: Por fin: la Plaza de Mercado de Bello está lista y a la espera de dotación para entrar en servicio en enero próximo Durante la inspección fueron halladas en la parte trasera 276 cajas individuales de luces de bengalas o chispitas, tres “tortas” pirotécnicas, cuatro bengalas, 68 voladores y siete tacos. El material incautado tuvo un peso aproximado es de 60 kilos y su valor comercial se estima en casi $5 millones. El segundo operativo tuvo lugar en el barrio Villas del Sol. Allí, un grupo de personas dejó abandonada una bolsa al notar la presencia policial. En su interior se encontraron 218 voladores y 122 papeletas de pólvora, con un valor estimado de $1 millón. Lea también: No se automedique y menos con antibióticos: bacterias resistentes están al alza en Antioquia “Durante esta época decembrina la Alcaldía de Bello y la Policía incrementaremos los operativos para prevenir el uso de la pólvora en la ciudad. Invitamos a la ciudadanía a denunciar el transporte, la comercialización y el uso de estos artefactos que ponen en riesgo la salud y vida de las personas”, señaló José Rolando Serrano Jaramillo, secretario de Seguridad de Bello.