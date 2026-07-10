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Voraz incendio arrasó con más de la mitad de un barrio en Quibdó, Chocó; habría al menos tres muertos

La conflagración dejó decenas de viviendas de madera totalmente destruidas. De manera preliminar, se informó que tres personas habrían muerto en la emergencia.

  • Incendio de gran magnitud dejó al menos 30 viviendas destruidas en Quibdó, Chocó. FOTO: Cortesíaa
    Incendio de gran magnitud dejó al menos 30 viviendas destruidas en Quibdó, Chocó. FOTO: Cortesíaa
El Colombiano
El Colombiano
hace 17 minutos
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Un grupo de bomberos atendió en la madrugada de este viernes 10 de julio un incendio de gran magnitud que habría dejado tres personas muertas en Quibdó, Chocó.

La emergencia ocurrió en el barrio Pablo VI, ubicado en el centro de la capital del departamento, luego de que las autoridades recibieran un llamado de emergencia por parte de los habitantes en la localidad.

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El incendio alcanzó a consumir al menos 30 viviendas que quedaron completamente destruidas, y dejó como víctimas mortales a una mujer y a dos menores de edad, quienes, según la información preliminar, no alcanzaron a salir de su casa antes de que las llamas se propagaran.

De acuerdo con las primeras versiones, al parecer una vela encendida cayó y provocó la conflagración en estas construcciones, que en su mayoría son de madera. Sin embargo, esta hipótesis es materia de investigación y aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Incendio en Quibdó, Chocó. FOTO: Cortesía
Incendio en Quibdó, Chocó. FOTO: Cortesía

Los vecinos afirmaron a medios locales que en medio de la emergencia lograron sacar algunos enseres, como una nevera y televisores, pero gran parte de los objetos de sus viviendas quedó reducida a cenizas.

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Voraz incendio arrasó con más de la mitad de un barrio en Quibdó, Chocó; habría al menos tres muertos

Los bomberos lograron controlar las llamas entre las 3:30 y las 4:00 de la madrugada, tras una intensa labor debido a la magnitud de la emergencia.

Aunque el incendio ya fue extinguido, los organismos de socorro continúan inspeccionando la zona para ubicar posibles personas heridas que requieran atención médica o -en el peor de los casos- recuperar más víctimas para su traslado a Medicina Legal y el inicio de los procedimientos correspondientes.

Preguntas y respuestas

¿Qué habría causado el incendio en el barrio Pablo Sexto de Quibdó?
Según la información preliminar, la emergencia se habría originado porque una vela encendida cayó dentro de una de las viviendas. No obstante, esta hipótesis aún no ha sido confirmada y continúa bajo investigación por parte de las autoridades.
¿Cuántas viviendas resultaron afectadas por el incendio en Quibdó?
El incendio consumió al menos 30 viviendas, las cuales quedaron completamente destruidas por las llamas, de acuerdo con el balance preliminar entregado tras la emergencia.
¿Por qué el incendio se propagó tan rápido en el barrio Pablo Sexto?
La noticia señala que la mayoría de las viviendas afectadas son de madera, un material altamente inflamable que facilita la propagación del fuego. Sin embargo, las autoridades aún investigan todos los factores que influyeron en la magnitud de la emergencia.
¿A qué hora lograron controlar el incendio en Quibdó?
Los bomberos lograron extinguir las llamas entre las 3:30 y las 4:00 de la madrugada, luego de varias horas de trabajo debido a la intensidad del incendio.

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