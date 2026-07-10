Voraz incendio arrasó con más de la mitad de un barrio en Quibdó, Chocó; habría al menos tres muertos

Un grupo de bomberos atendió en la madrugada de este viernes 10 de julio un incendio de gran magnitud que habría dejado tres personas muertas en Quibdó, Chocó.

La emergencia ocurrió en el barrio Pablo VI, ubicado en el centro de la capital del departamento, luego de que las autoridades recibieran un llamado de emergencia por parte de los habitantes en la localidad.

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El incendio alcanzó a consumir al menos 30 viviendas que quedaron completamente destruidas, y dejó como víctimas mortales a una mujer y a dos menores de edad, quienes, según la información preliminar, no alcanzaron a salir de su casa antes de que las llamas se propagaran.