Pánico en el norte de Bogotá: incendio en el centro comercial San Rafael obligó a evacuar la plazoleta de comidas

Un incendio registrado en la noche del lunes 15 de diciembre en la plazoleta de comidas del centro comercial San Rafael, en el norte de Bogotá, provocó pánico y una evacuación masiva de visitantes y trabajadores.

Conozca: Uno de los estudios de tatuaje más grande y famoso de Medellín se incendió

La emergencia ocurrió hacia las 7:00 p. m. en un local del área de comidas, donde una densa columna de humo alertó a quienes se encontraban en el lugar.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá acudió con unidades de varias estaciones y logró controlar el fuego, además de realizar inspecciones para descartar riesgos adicionales.