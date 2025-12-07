Incendio de un club nocturno en India dejó al menos 25 muertos

Al menos 25 personas murieron en un incendio que arrasó un club nocturno muy frecuentado del balneario de Goa, en el oeste de India, anunció el domingo el ministro en jefe de la región, Pramod Sawant.

Varios turistas figuran entre las víctimas del incendio, que se desató en una discoteca de Arpora, en el distrito de Goa Norte, según la policía, citada por la agencia Press Trust of India.

“Hoy es un día muy doloroso para todos nosotros en Goa”, escribió Sawant en X, quien agregó que “25 personas han perdido sus vidas y seis resultaron heridas”.

Sawant dijo a los periodistas en el lugar que “tres o cuatro” turistas habían fallecido. Además, explicó que tres personas murieron por quemaduras, mientras que las demás fallecieron por asfixia.

“Visité el lugar del incidente y he ordenado una investigación sobre este suceso”, aseguró el ministro.