Conato de incendio en colegio de Itagüí dejó 10 personas afectadas

El incidente atendido por bomberos dejó por lo menos ocho estudiantes afectados por inhalación de humo y ataques de ansiedad.

  • Adelante, bomberos atendiendo algunos de los afectados. Atrás, el sitio donde se presentó la emergencia. FOTO: Cortesía
El Colombiano
hace 32 minutos
Los bomberos del municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, tuvieron que atender una emergencia en uno de los colegios de este territorio en la mañana de este miércoles.

Según conoció este diario, hasta el colegio Carlos Enrique Cortés, ubicado en la calle 63 con carrera 54 del barrio La Aldea, llegaron dos máquinas del cuerpo de bomberos, así como una ambulancia.

De acuerdo a la información del caso, al parecer en la tienda escolar se había generado un fuego incipiente, el cual salía de una fritadora eléctrica del establecimiento.

De manera preventiva se evacuó al resto de la comunidad estudiantil hacia la cancha mientras controlaba la situación.

Los bomberos extinguieron el conato usando extintores y procedieron a realizar las maniobras de ventilación mecánica para evacuar gases y vapores.

Tras controlar la emergencia, los rescatistas atendieron a ocho estudiantes –entre 11 y 15 años de edad– así como a dos adultos que resultaron afectados levemente luego de la inhalación de humo. Además, se brindó apoyo a quienes presentaron ataques de ansiedad y de pánico a raíz del conato.

Por fortuna, ninguno de los afectados requirió ser trasladado a un centro asistencial del municipio.

