(Videos) Evacúan la COP30 en Belém, Brasil, por monumental incendio en el Pabellón de los Países

En la tarde del jueves 20 de noviembre, una columna de humo comenzó a salir del Pabellón de los Países, en la Zona Azul de la COP30, el área reservada para las negociaciones formales de la ONU. La densa humareda obligó a interrumpir de inmediato la jornada y a evacuar a los delegados que participaban en la cumbre climática que se desarrolla en Belém, Brasil. Mientras el recinto era despejado, los bomberos se desplazaron hacia el punto afectado para atender la emergencia.

La agencia AFP informó que las llamas se originaron en el stand de un país situado cerca de la entrada del pabellón, generando una densa humareda que se extendió rápidamente hacia el exterior. Antes de la llegada de los bomberos, miembros del equipo de seguridad intentaron contener el fuego con extintores, mientras el recinto era despejado para evitar una propagación mayor. Como medida preventiva, se interrumpió el suministro eléctrico dentro del pabellón.

El incendio “ya está controlado”, dijo a la televisión el ministro brasileño de Turismo, Celso Sabino, señalo la agencia.

Hasta la hora, 1:00 p. m. (hora colombiana) no hay información confirmada sobre las causas del incendio, las autoridades de la conferencia no habían reportado personas heridas, y la Zona Azul —administrada por la CMNUCC y concebida como un espacio seguro para las negociaciones oficiales— quedó temporalmente clausurada en medio de la emergencia.

