Incendio en el suroccidente de Medellín dejó un muerto

Los organismos de socorro controlaron un incendio que se desató en una vivienda en el suroccidente de Medellín, que dejó un saldo preliminar de una persona fallecida.

De acuerdo con los primeros reportes del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres de Medellín (Dagrd) la conflagración se desató en inmediaciones del barrio Belén Buenavista, a la altura de la carrera 83 con la calle 19.