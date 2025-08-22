x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Incendio en el suroccidente de Medellín dejó un muerto

En la emergencia, ocurrida en el barrio Belén Buenavista, también fallecieron dos mascotas.

  • La emergencia fue atendida por tres tripulaciones del cuerpo de bomberos. FOTO: Cortesía Dagrd
El Colombiano
hace 42 minutos
bookmark

Los organismos de socorro controlaron un incendio que se desató en una vivienda en el suroccidente de Medellín, que dejó un saldo preliminar de una persona fallecida.

De acuerdo con los primeros reportes del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres de Medellín (Dagrd) la conflagración se desató en inmediaciones del barrio Belén Buenavista, a la altura de la carrera 83 con la calle 19.

Tras ser alertados de la emergencia, al lugar fueron desplegadas tres tripulaciones de bomberos, que desde las primeras horas de la noche de este viernes comenzaron a controlar las llamas.

En esos primeros trabajos, los organismos de rescate señalaron que al interior de la vivienda encontraron a una persona muerta.

De igual forma, en el lugar se registraron dos mascotas fallecidas.

Por ahora se desconoce la forma en la que habría iniciado el fuego.

