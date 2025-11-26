Fotos y videos | Enorme incendio en complejo de edificios en Hong Kong deja, por lo menos, 36 muertos y 279 desaparecidos

Un incendio que arrasó un inmenso complejo residencial de Hong Kong provocó al menos 36 muertos y más de 200 personas están desaparecidas este jueves tras el peor siniestro registrado en varias décadas en la ciudad.
El incendio comenzó en la tarde del miércoles y sigue ardiendo en la madrugada del jueves (hora local) en esta megaurbe muy densamente poblada.
Las llamas comenzaron en los andamios de bambú. que habían sido erigidos alrededor de varias de las torres del complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, un distrito en la zona norte del centro financiero chino, que estaba en reparación.