Fotos y videos | Enorme incendio en complejo de edificios en Hong Kong deja, por lo menos, 36 muertos y 279 desaparecidos

Un incendio que arrasó un inmenso complejo residencial de Hong Kong provocó al menos 36 muertos y más de 200 personas están desaparecidas este jueves tras el peor siniestro registrado en varias décadas en la ciudad. El incendio comenzó en la tarde del miércoles y sigue ardiendo en la madrugada del jueves (hora local) en esta megaurbe muy densamente poblada. Lea aquí: Hombre roba un vehículo y provoca accidente múltiple en Tokio Las llamas comenzaron en los andamios de bambú. que habían sido erigidos alrededor de varias de las torres del complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, un distrito en la zona norte del centro financiero chino, que estaba en reparación.

El complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, está conformado por ocho torres de apartamentos y cinco de ellas fueron alcanzadas por las llamas. FOTO: Xinhua

“El fuego provocó la muerte de 36 personas y hay 279 desaparecidos”, declaró el jefe del ejecutivo de Hong Kong, John Lee, en una conferencia de prensa en la madrugada. Además, reportó que 29 personas siguen hospitalizadas y que siete permanecen en estado crítico. Uno de los fallecidos es un bombero de 37 años que fue encontrado con quemaduras en el rostro y declarado muerto tras ser trasladado de urgencia al hospital. Un agente de policía en un albergue temporal explicado a la Agencia AFP que no está claro cuántas personas están desaparecidas, ya que todavía siguen llegando residentes a reportar a familiares perdidos.

Derek Armstrong Chan, subdirector de operaciones del servicio de bomberos, afirmó que “la temperatura en el lugar es muy alta”. “Hay algunos pisos en los que no hemos podido llegar a las personas que piden ayuda, pero seguimos intentándolo”, dijo el funcionario, que declaró que el fuego probablemente se propagó de un edificio a otro debido al viento ya los escombros arrastrados por el viento, aunque agregó que las autoridades todavía están investigando la causa. Un periodista de AFP Escuché fuertes crujidos, posiblemente del bambú ardiendo, y vio gruesas columnas de humo elevándose desde al menos cinco de los ocho edificios del complejo.

Agentes en el lugar afirmaron, bajo condición de anonimato, no poder confirmar si quedaban personas atrapadas al caer la noche, explicando que “los bomberos no pueden entrar”. Un residente del conjunto de 65 años identificado como Yuen explicó que lleva cuatro décadas en esta vivienda y que muchos de sus vecinos son ancianos con problemas de movilidad. Siga leyendo: ¿Cuáles son los retos para que China compre más productos colombianos? “Las ventanas estaban cerradas por mantenimiento, (algunas personas) no supieron que había un incendio y sus vecinos les informaron por teléfono que evacuaran”, relató Yuen a AFP. El siniestro fue calificado como de categoría cinco, el nivel más alto de alerta, que determina la movilización de efectivos de emergencia.

Un residente del complejo contó que muchos de sus vecinos son ancianos con problemas de movilidad, lo que podría explicar el número de muertos y desaparecidos. FOTO: Xinhua

Entonces, de 57 años, afirmó que le preocupa que haya gente atrapada. “Ya no hay nada que se pueda hacer por la propiedad”, dijo. El presidente chino,Xi Jinping, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas,reportaron los medios estatales. El mandatario “expresó sus condolencias a las familias de las víctimas ya los afectados por la catástrofe, y pidió que se haga todo lo posible para extinguir el incendio y minimizar las víctimas y las pérdidas”, informó la cadena estatal Circuito cerrado de televisión. El diario South China Morning Post informó que la policía había comenzado a evacuar dos edificios en otro complejo residencial cercano.