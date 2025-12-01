Incendio en Hong Kong: ya son 14 los detenidos por la tragedia que dejó más de 150 muertos

La policía de Hong Kong dijo el lunes que detuvo hasta la fecha a 14 personas en relación con el enorme incendio sucedido la semana pasada en un complejo residencial, que dejó al menos 151 muertos.
El organismo anticorrupción de Hong Kong y la policía, que realizan una investigación conjunta, detuvieron en total 14 personas, de las cuales 13 son sospechosas de homicidio involuntario.
Los investigadores tratan de reconstruir lo que provocó la rápida propagación del catastrófico incendio en el complejo de rascacielos residenciales.
Las autoridades analizan factores como el uso de paneles de espuma de poliestireno y andamios de bambú en las obras de renovación de los edificios.