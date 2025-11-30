Tragedia en Hong Kong: sube a 146 el número de muertos tras devastador incendio

La policía de Hong Kong informó este domingo 30 de noviembre que la cifra de víctimas por el incendio que devastó esta semana un complejo de rascacielos residenciales aumentó a 146. “El último recuento de víctimas mortales asciende a 146. No podemos descartar la posibilidad de que haya más fallecidos”, declaró el representante de la policía Tsang Shuk-yin en una rueda de prensa. El balance se actualizó tras inspeccionar tres torres más de las ocho que conforman el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po.

El complejo, de un total de 1.984 viviendas y ocho torres de 31 plantas inaugurado en 1983, estaba en proceso de renovación, pero seguía habitado. El incendio se declaró el miércoles por la tarde por causas aún desconocidas, al parecer en las redes de protección que cubrían la obra de renovación y que servían para proteger del polvo y de la caída de objetos. Entérese: La cifra de muertos en el incendio de Hong Kong sube a 65 y cientos de personas siguen desparecidas El fuego se propagó rápidamente a las demás torres, favorecido, según las primeras hipótesis, por las redes, los paneles de espuma y el bambú que se usa en Hong Kong en lugar de metal para los andamios. Los bomberos confirmaron que las alarmas no funcionaron, como habían señalado numerosos supervivientes. La policía halló más cadáveres en los pisos, las escaleras, los pasillos e incluso en las azoteas de tres edificios. Periodistas de la AFP vieron a los agentes transportar bolsas mortuorias. De las 146 víctimas, 54 siguen sin identificar. “No podemos descartar que haya más personas fallecidas”, declaró Tsang Shuk-yin.

Balance de heridos y víctimas, hay un estudiante detenido

Se trata del incendio de un edificio con más víctimas mortales desde 1980 en todo el mundo, excluyendo los ocurridos en discotecas, cárceles o centros comerciales, según datos de la Universidad de Lovaina (Bélgica). Hong Kong observó el domingo su segundo día de duelo. Al igual que el día anterior, personas anónimas formaron una fila de más de un kilómetro para depositar flores o recitar una oración en el lugar habilitado para ello a los pies de las torres. Cientos de indonesios y filipinos, muy numerosos en el territorio chino, organizaron sus propios homenajes en otros puntos de la ciudad. El consulado de Indonesia informó que siete de sus ciudadanos murieron en el incendio. El consulado de Filipinas informó de un fallecido. De las decenas de heridos, 14 se encuentran en estado crítico, según las autoridades hospitalarias. Conozca más: Fotos y videos | Enorme incendio en complejo de edificios en Hong Kong deja, por lo menos, 36 muertos y 279 desaparecidos