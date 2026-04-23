Grave incendio en Manrique Versalles, Medellín: dos viviendas terminaron en llamas

Un aparatoso incendio se registró sobre las 7:00 de la mañana de este jueves en el barrio Versalles, en la comuna 3 (Manrique), luego de que se presentara una situación en una vivienda, la cual terminó afectando a la propiedad vecina.

Los hechos se registraron en la calle 68 con la carrera 28, en este barrio del nororiente de Medellín, por causas que no son del todo claras, lo que provocó que la propiedad, de dos pisos, ardiera en llamas, ante el temor de la comunidad vecina.

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De inmediato, los vecinos llamaron a los bomberos, que con tres tripulaciones trabajaron para sofocar el fuego que podría afectar a otras propiedades aledañas.

”Al lugar se desplazaron tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, quienes lograron controlar las llamas antes de que se propagaran a más inmuebles de esta zona del nororiente de la ciudad”, señalaron desde el Dagrd.