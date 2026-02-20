x

Atención: Hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena, se incendió

Un fuerte incendio se registra a esta hora en un hotel ubicado en la zona turística de Mendihuaca, en el departamento de Magdalena. Cuerpos de bomberos de Santa Marta y Dibulla trabajan en el lugar para controlar la conflagración.

  • Los bomberos adelanta labores en la zona para el control de las llamas. FOTO: captura de video.
El Colombiano
hace 8 minutos
Un incendio fue reportado en el interior de un hotel situado en el sector turístico de Mendihuaca, Magdalena, lo que activó la respuesta inmediata de los organismos de socorro.

De acuerdo con el reporte oficial, unidades del Cuerpo de Bomberos de Dibulla y de Santa Marta atienden la emergencia y adelantan labores para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a estructuras cercanas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas que habrían originado el incendio. Las autoridades se mantienen en el sitio y se espera un pronunciamiento oficial con mayores detalles en las próximas horas.

Noticia en desarrollo.....

Utilidad para la vida