Incendio en Rincón del Mar, Sucre, dejó 10 cabañas destruidas y millonarias pérdidas

Un voraz incendio registrado este martes 9 de septiembre en el balneario de Rincón del Mar, corregimiento de San Onofre (Sucre), consumió ocho cabañas turísticas y dos viviendas, dejando millonarias pérdidas materiales y dos personas lesionadas.
La emergencia comenzó hacia las 10:00 de la mañana en una de las cabañas y, avivada por los fuertes vientos marinos, se extendió hasta pasada la noche, cuando fue controlada gracias al esfuerzo de la comunidad, que durante horas combatió las llamas a punta de baldes con agua.