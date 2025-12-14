Otra vez se incendio santuario de la virgen de La Aguacatala

Como si se tratara ya de algo que hace parte del lugar y su dinámica, nuevamente este domingo 14 de diciembre se presentó un incendio en la gruta de la Rosa Mística, también conocida como la virgen de La Aguacatala, uno de los sitios más concurridos por los creyentes y curiosos en Medellín.
Según los videos que circularon en redes sociales, se alcanza a ver que las llamas consumieron parte del altar donde normalmente reposan placas y velones de agradecimiento. El Dagrd informó que atendió la emergencia y sofocó el incendio sin que se generaran lesionados. Los incendios en el lugar se volvieron pan de cada día. Solo este año van tres emergencias similares y al menos siete en los últimos cinco años. Y aunque muchos lo han tomado como una señal del poder divino de la virgen, realmente lo que hay detrás es un problema de orden y seguridad que hace tiempo se salió de las manos. Por ejemplo, el patrón de los incidentes anteriores han sido la cantidad de velas y velones mal dispuestos, atiborrados sin control de ningún tipo, sumado a a otro tipo de elementos que los creyentes disponen en el lugar y que, casi de manera inevitable, terminan ocasionando estas emergencias.
