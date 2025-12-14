Otra vez se incendio santuario de la virgen de La Aguacatala

Según los videos que circularon en redes sociales, se alcanza a ver que las llamas consumieron parte del altar donde normalmente reposan placas y velones de agradecimiento. El Dagrd informó que atendió la emergencia y sofocó el incendio sin que se generaran lesionados. Los incendios en el lugar se volvieron pan de cada día. Solo este año van tres emergencias similares y al menos siete en los últimos cinco años. Y aunque muchos lo han tomado como una señal del poder divino de la virgen, realmente lo que hay detrás es un problema de orden y seguridad que hace tiempo se salió de las manos. Por ejemplo, el patrón de los incidentes anteriores han sido la cantidad de velas y velones mal dispuestos, atiborrados sin control de ningún tipo, sumado a a otro tipo de elementos que los creyentes disponen en el lugar y que, casi de manera inevitable, terminan ocasionando estas emergencias.

Como si se tratara ya de algo que hace parte del lugar y su dinámica, nuevamente este domingo 14 de diciembre se presentó un incendio en la gruta de la Rosa Mística, también conocida como la virgen de La Aguacatala, uno de los sitios más concurridos por los creyentes y curiosos en Medellín.

El lugar existe desde hace más de ocho décadas, cuando una mujer adinerada y creyente, María Escobar Ángel, dispuso de una esquinita de su finca para rendir homenaje a la virgen. Desde entonces y de manera muy espontánea la ciudadanía ha elaborado una relación particular con este espacio. Cientos de personas han convertido la visita y honores a la virgen a quien le atribuyen milagros y favores en una tradición familiar que pasa de generación en generación. Pero también se ha convertido, por decirlo de alguna manera, en un lugar de moda donde turistas y curiosos van a tomarse fotos y a realizar publicaciones en TikTok. La fama, por supuesto, le ha valido que el lugar se llene de personas que no van en búsqueda de la fe sino del negocio. Hace unos años EL COLOMBIANO contó varias denuncias de feligreses que señalaron que personas inescrupulosas se habían apoderado del lugar haciéndose llamar, tanto allí mismo como a través de redes sociales “delegados” de la virgen, encargados de recibir dinero de las familias para que la virgen obre favores y milagros, y para disponer las ofrendas como las placas de agradecimiento y los velones. El problema ha llegado a tal punto de utilitarismo, que feligreses de toda la vida han denunciado que estos inescrupulosos dañan y desaparecen las ofrendas de personas que van directamente a ubicarlas en la gruta solo porque no les pagan la “intermediación”.

Y aunque hay personas reconocidas de toda la vida que diariamente se encargan de manera voluntaria de recoger basuras, limpiar los kilos de parafina y mantener el lugar bien dispuesto como muestra de afecto y fe, el hecho de que sea un lugar público y concurrido casi las 24 horas no ayuda para mejorar el orden y la seguridad, pues, además de los incendios, también los hurtos se volvieron frecuentes en el lugar.