Brigadistas que intentan apagar incendios en Tolima están siendo amenazados: “quien debe apagarlo es el Tigre”

En medio de la emergencia ambiental que vive el departamento de Tolima, donde los incendios forestales han consumido alrededor de 50.000 hectáreas, la gobernadora hizo una denuncia sobre amenazas que estarían recibiendo los brigadistas que intentan apagar las llamas, obligándolos a retirarse del lugar. Adriana Matiz Vargas expresó desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) que integrantes de la Brigada Forestal del Ejército Nacional (BIADE) fueron víctimas de intimidaciones mientras combatían un incendio forestal de gran magnitud en el Cerro Las Mercedes, una zona limítrofe entre los municipios de Suárez y Carmen de Apicalá. “No intenten apagar el incendio, quien debe apagarlo es el Tigre”, fue lo que les dijeron los responsables de las amenazas que lograron comunicarse con los uniformados a través de sus propios radios. En medio de las intimidaciones, advirtieron que conocían su ubicación exacta, las coordenadas del operativo y el número de personas desplegadas en el terreno.

Los autores de estas amenazas les exigieron a los militares abandonar inmediatamente las tareas de extinción y no apagar el fuego o de lo contrario les enviarían un dron cargado con explosivos. Lea también | Colombia todavía lucha contra incendios: hay llamas activas en 11 municipios y van dos capturados

Ante este escenario, la gobernadora Matiz sostuvo desde el PMU que sospecha firmemente de la existencia de manos criminales detrás de las conflagraciones, aportando como evidencia el hallazgo de recipientes con gasolina en el municipio de Carmen de Apicalá.

En el territorio tolimense, los incendios han afectado al menos a 23 municipios estando entre los más afectados Suárez, donde el punto crítico ha sido el Cerro Las Mercedes.

Con este cerro, otro municipio afectado es Carmen de Apicalá. También está Ortega, donde los incendios se han registrado cerca de zonas residenciales, obligando a los vecinos a unirse y realizar esfuerzos directos para intentar detener el avance de las llamas hacia sus viviendas.

Las amenazas no sólo han sido contra los brigadistas, pues ya la mandataria departamental había alertado sobre intimidaciones a su familia y contra su integridad.

“Como consecuencia de mis posiciones y las decisiones que hemos tomado para enfrentar a los violentos y proteger a los ciudadanos, he recibido amenazas y alertas sobre atentados contra mi integridad y la de mi familia, provenientes de las disidencias de las Farc y otros grupos delincuenciales que pretenden sembrar el caos y la confrontación”, puntualizó en un comunicado. Siga leyendo: Gobernadora del Tolima fue amenazada de muerte tras denunciar presuntas “manos criminales” detrás de los incendios Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: