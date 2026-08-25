Incendios en Tolima: Ejército activa vuelos nocturnos y despliega más de 310 soldados

La emergencia por los incendios forestales que se presentan en diferentes municipios del Tolima llevó al Ejército Nacional a reforzar su despliegue para contener las llamas y evitar que continúen avanzando hacia zonas pobladas y áreas de importancia ambiental.
A través de la Sexta Brigada, la institución informó que más de 310 soldados apoyan de manera permanente las labores de extinción, tanto en tierra como mediante capacidades especializadas de aviación e ingeniería.
Uno de los principales focos de atención se encuentra en la zona rural de Coello, donde las tropas completan cuatro días de operaciones para controlar la emergencia. También se han desplegado uniformados en los municipios de Suárez, San Luis y Guamo, donde se presentan diferentes focos de incendio.