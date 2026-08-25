Incendios en Tolima: Ejército activa vuelos nocturnos y despliega más de 310 soldados

La emergencia por los incendios forestales que se presentan en diferentes municipios del Tolima llevó al Ejército Nacional a reforzar su despliegue para contener las llamas y evitar que continúen avanzando hacia zonas pobladas y áreas de importancia ambiental. A través de la Sexta Brigada, la institución informó que más de 310 soldados apoyan de manera permanente las labores de extinción, tanto en tierra como mediante capacidades especializadas de aviación e ingeniería. Uno de los principales focos de atención se encuentra en la zona rural de Coello, donde las tropas completan cuatro días de operaciones para controlar la emergencia. También se han desplegado uniformados en los municipios de Suárez, San Luis y Guamo, donde se presentan diferentes focos de incendio.

Las labores en tierra se desarrollan bajo condiciones complejas, debido a las altas temperaturas, la propagación de las llamas y las dificultades de acceso a algunos sectores. Los militares trabajan en labores de control y contención con el objetivo de proteger a las comunidades y reducir los efectos sobre la fauna, la flora y los recursos naturales. Lea aquí: Hay 304 focos de incendio en 30 municipios: Tolima está al límite La respuesta también incluye el uso de helicópteros del Ejército. El coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada, explicó que la aviación militar ha acumulado más de 25 horas de vuelo, de las cuales 11 corresponden a operaciones nocturnas destinadas a realizar descargas de agua sobre los sectores afectados. La habilitación de vuelos durante la noche busca ampliar el tiempo disponible para combatir las conflagraciones y reforzar las acciones en los puntos donde las condiciones permitan realizar las operaciones aéreas.

Al despliegue se sumaron además 60 soldados de la Brigada Especial de Ingenieros, quienes llegaron desde diferentes regiones del país para fortalecer las capacidades técnicas y apoyar las labores en los sectores que presentan mayores dificultades. Conozca: “La situación es muy crítica, incontrolable, angustiosa”: alcalde de Coello, Tolima, por los incendios De acuerdo con el Ejército, la operación se mantiene de manera ininterrumpida mientras avanzan las acciones de las autoridades para controlar los diferentes focos. Los uniformados participan en coordinación con las entidades encargadas de la atención de la emergencia y concentran sus esfuerzos en impedir que el fuego alcance zonas habitadas. La situación en el Tolima se suma a la alerta por los incendios forestales que durante los últimos días han afectado distintos departamentos del país. Las altas temperaturas, las condiciones de vegetación seca y otros factores ambientales han dificultado las labores de control en algunas regiones. Mientras continúan las operaciones terrestres y aéreas, las autoridades mantienen el seguimiento de los puntos activos y evalúan la evolución de las llamas para definir dónde concentrar los recursos disponibles. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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