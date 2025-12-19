Incremento de recursos para el sistema de salud no se hará con la inflación: Adres

Se acerca la fecha límite que tiene el Ministerio de Salud para fijar el aumento de la unidad de pago por capitación (UPC) de 2026: el miércoles 31 de diciembre. Esa unidad se refiere a los recursos que reciben las entidades promotoras de salud (EPS) para pagar la gran mayoría de servicios y tecnologías en salud y medicamentos de sus afiliados.
Ese paquete de atenciones es lo que se le conoce como el plan de beneficios en salud (PBS), en el que están incluidos más del 90 % de servicios y al que tienen derecho todos los usuarios del sistema: sea del régimen contributivo o del régimen subsidiado.
El ajuste de la UPC ha sido frente de debate y pelea entre el ministerio y EPS, gremios del sector y analistas, pues mientras los segundos sostienen que esos recursos están siendo insuficientes para cubrir la demanda de servicios actual, el primero dice que sí alcanza y que si es lo contrario es porque, según han sostenido, se roban o manejan mal la plata. En ese debate, la Corte Constitucional ha confirmado que es insuficiente e, incluso, ha ordenado que se incremente lo necesario.