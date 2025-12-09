Tribunal chino ordenó a Malaysia Airlines indemnizar a familias de pasajeros desaparecidos en el misterioso vuelo MH370

La Justicia de China ordenó a varias compañías aéreas de Malasia a indemnizar con unos 2,9 millones de yuanes (unos 350.000 euros) a familiares de los pasajeros que iban a bordo del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que desapareció hace ya casi once años y medio con 239 personas a bordo, de los cuales 227 eran pasajeros y 12 miembros de la tripulación. En contexto: China abrió audiencias por indemnización para familiares de desaparecidos del vuelo MH370 El tribunal de Chaoyang, en la provincia de Liaoning, impuso esta cuantía para cada uno de los ocho casos que se han resuelto de forma favorable a las familias. Otros 23 casos están pendientes, mientras que 47 familias llegaron a acuerdos con la compañía aérea y retiraron sus demandas, según el tribunal. Estas indemnizaciones van destinadas a cubrir los gastos de los funerales y sirven a modo de “compensación” por lo daños sufridos por la pérdida de sus familiares, tal y como ha explicado la corte, según informaciones del portal de noticias Sina.

Los pasajeros han sido declarados legalmente muertos, aunque su paradero sigue siendo desconocido. La semana pasada, el gobierno de Malasia anunció la reanudación de la búsqueda de los restos del vuelo MH370 en aguas del océano Índico tras llegar a un acuerdo con la empresa de exploración Ocean Infinity, responsable de la última y fallida operación de búsqueda que terminó en 2018. La nueva operación en el lecho marino durará 55 días. Siga leyendo: Detectaron nuevas señales que podrían resolver el gran misterio del vuelo MH370 Malaysia Airlines El informe final sobre el vuelo MH370, desaparecido cuando realizaba el trayecto de Kuala Lumpur a Pekín, puso de manifiesto que se manipularon los controles deliberadamente para que el avión se saliera de su ruta, si bien no apunta a los posibles responsables de estos actos. Sin embargo, los investigadores no llegaron nunca a una conclusión sobre lo que sucedió en la aeronave cuando perdió el contacto con los sistemas de control de tráfico aéreo y desapareció, convirtiéndose en uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia reciente de la aviación.