Tribunal chino ordenó a Malaysia Airlines indemnizar a familias de pasajeros desaparecidos en el misterioso vuelo MH370

La Justicia de China ordenó a varias compañías aéreas de Malasia a indemnizar con unos 2,9 millones de yuanes (unos 350.000 euros) a familiares de los pasajeros que iban a bordo del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que desapareció hace ya casi once años y medio con 239 personas a bordo, de los cuales 227 eran pasajeros y 12 miembros de la tripulación.
En contexto: China abrió audiencias por indemnización para familiares de desaparecidos del vuelo MH370
El tribunal de Chaoyang, en la provincia de Liaoning, impuso esta cuantía para cada uno de los ocho casos que se han resuelto de forma favorable a las familias. Otros 23 casos están pendientes, mientras que 47 familias llegaron a acuerdos con la compañía aérea y retiraron sus demandas, según el tribunal.
Estas indemnizaciones van destinadas a cubrir los gastos de los funerales y sirven a modo de “compensación” por lo daños sufridos por la pérdida de sus familiares, tal y como ha explicado la corte, según informaciones del portal de noticias Sina.