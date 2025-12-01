x

Choque masivo por fuertes nevadas en Estados Unidos: 45 carros involucrados

Las fuertes ráfagas de viento en Indiana han dificultado la visibilidad de quienes se movilizan por las carreteras del estado, por lo que recomienda conducir con precaución para evitar que continúen ocurriendo este tipo de emergencias.

  Mal tiempo en Indiana, Estados Unidos, provocó un choque múltiple de alrededor de 45 carros. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
hace 18 minutos
Al menos 45 vehículos estuvieron involucrados en un choque múltiple ocurrido el fin de semana en el estado de Indiana, Estados Unidos, según reportó NBC Chicago. El medio agregó que el accidente se produjo debido a las fuertes nevadas en este estado del país norteamericano.

El siniestro tuvo lugar en la Interestatal 70, cerca del marcador de 15 millas, aproximadamente a 10 millas de Terre Haute en medio de dificultad de visibilidad, lo que provocó el choque múltiple y el colapso del carril este.

Lea también: Las inundaciones en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka dejan más de 900 muertos

El oficial de la Policía Estatal de Indiana, Matt Ames, afirmó en un video publicado en Facebook que no se reportaron heridos graves. Señaló que los agentes continúan en el lugar de la emergencia para regular el paso de los vehículos afectados.

“Solo hay que conducir con precaución cuando comience a nevar, reducir la velocidad, asegurarse de llevar el cinturón de seguridad abrochado y, simplemente, tener cuidado”, recomendó el oficial.

En este momento se reportan ráfagas ocasionales de viento de 10–15 mph (≈ 16–24 km/h), lo que aumenta la sensación de frío debido a la temporada y afecta la visibilidad de los habitantes. El cielo está mayormente nublado, con muy bajas temperaturas y posibilidad de más nieve, condiciones que, combinadas con el viento, pueden hacer que conducir sea peligroso.

La tormenta invernal puede continuar durante unas horas más, por lo que se recomienda estar preparado y mantenerse atento a los reportes meteorológicos emitidos por el Indianapolis Weather Forecast Office (parte del National Weather Service, NWS) y la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).

Siga leyendo: Tecnología que salva: dron rescató a un hombre en medio de inundaciones que dejan más de 90 muertos en Vietnam

