Choque masivo por fuertes nevadas en Estados Unidos: 45 carros involucrados

Al menos 45 vehículos estuvieron involucrados en un choque múltiple ocurrido el fin de semana en el estado de Indiana, Estados Unidos, según reportó NBC Chicago. El medio agregó que el accidente se produjo debido a las fuertes nevadas en este estado del país norteamericano.

El siniestro tuvo lugar en la Interestatal 70, cerca del marcador de 15 millas, aproximadamente a 10 millas de Terre Haute en medio de dificultad de visibilidad, lo que provocó el choque múltiple y el colapso del carril este.

El oficial de la Policía Estatal de Indiana, Matt Ames, afirmó en un video publicado en Facebook que no se reportaron heridos graves. Señaló que los agentes continúan en el lugar de la emergencia para regular el paso de los vehículos afectados.

“Solo hay que conducir con precaución cuando comience a nevar, reducir la velocidad, asegurarse de llevar el cinturón de seguridad abrochado y, simplemente, tener cuidado”, recomendó el oficial.