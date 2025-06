“Es indignante que (Petro) clasifique a la gente por clases sociales”: médicas

Hay indignación entre profesionales de salud y gremios del sector por los comentarios que hizo el presidente Gustavo Petro en un discurso el pasado 21 de junio en La Alpujarra de Medellín. Allí, el mandatario señaló que los médicos son los responsables, según él, de que las regiones y los barrios populares de Colombia no tengan “buena salud”.

Le puede interesar: Puntos en común de las críticas de Petro a los médicos con las posturas de la izquierda en Latinoamérica.

Petro, después de aceptar que no le daba recursos al programa “Ser Pilo Paga”, dijo que las universidades privadas “cobran la facultad de medicina (sic) ser médico a $30 millones el semestre, ¿y qué pobre puede hacer eso?”. En seguida, dijo que de esas instituciones “salen es profesionales con dinero y no quieren salir del Poblado o no quieren salir del Parque de la 93 (en Bogotá)”.

Estas palabras cayeron mal entre médicos y agremiaciones de salud, desde donde rechazaron y respondieron las descalificaciones del Jefe de Estado, cuyo Gobierno impulsa una reforma a la salud desde febrero de 2023.