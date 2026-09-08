Colapsó página web de Indumil tras decreto del Gobierno que reactivó los salvoconductos de armas

Luego de la publicación del decreto presidencial que levantó la suspensión general para el porte de armas en Colombia, la página oficial de internet de la Industria Militar (Indumil) colapsó. Los usuarios que trataban de ingresar a la entidad con la cual se tramita la compra de las armas, se encontraron con restricciones en la tarde de este martes. Una de las hipótesis es que fue tal la avalancha de visitantes, que el servidor se sobrecargó; aunque tampoco se descarta un ataque informático, según fuentes militares consultadas por EL COLOMBIANO. Hasta el momento Indumil no ha comunicado oficialmente las razones para esta falla en su portal.

El Decreto 1368 de 2026, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, autoriza que vuelvan a operar los permisos de porte que se encuentren vigentes y cumplan con las condiciones establecidas por la ley, mientras que quienes quieran acceder por primera vez a un arma deberán someterse al procedimiento y a los controles correspondientes. Tal parece que fue tal la expectativa generada, que cientos de solicitantes trataron de tramitar sus solicitudes al mismo tiempo, apenas se enteraron de la noticia en la mañana de este martes. El docente y abogado penalista Juan Francisco Navarrete precisó, en diálogo con este diario, que “ante la desinformación que circula en redes, una precisión jurídica necesaria: el Decreto 1368 de 2026 del Gobierno no decreta el libre porte de armas en Colombia. La norma levanta la suspensión generalizada de los permisos, eliminando el trámite del permiso especial excepcional. Esto reactiva la eficacia de los salvoconductos individuales vigentes, bajo el estricto régimen del Decreto Ley 2535 de 1993”. Aclaró que “el proceso de control estatal sigue siendo riguroso, incluyendo la indispensable verificación de antecedentes penales y judiciales que administra la Fiscalía. El control soberano y la regulación de las armas se mantienen con firmeza en manos del Estado”.