Colapsó página web de Indumil tras decreto del Gobierno que reactivó los salvoconductos de armas

Luego de la publicación del decreto presidencial que levantó la suspensión general para el porte de armas en Colombia, la página oficial de internet de la Industria Militar (Indumil) colapsó.
Los usuarios que trataban de ingresar a la entidad con la cual se tramita la compra de las armas, se encontraron con restricciones en la tarde de este martes.
Una de las hipótesis es que fue tal la avalancha de visitantes, que el servidor se sobrecargó; aunque tampoco se descarta un ataque informático, según fuentes militares consultadas por EL COLOMBIANO.
Hasta el momento Indumil no ha comunicado oficialmente las razones para esta falla en su portal.