Año del Caballo: la industria equina en Colombia mueve $6 billones al año y es potencia mundial en genética

La industria equina en Colombia genera cerca de $6 billones al año, moviliza alrededor de 480.000 empleos y ubica al país como potencia mundial en genética del caballo criollo colombiano de paso fino.
El dato cobra relevancia justo cuando comenzó el Año del Caballo 2026 en China, un ciclo asociado al movimiento y la transformación, que pone en el foco global a una especie que en Colombia es motor económico.
De acuerdo con el censo pecuario nacional del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en 2023 el país registró más de 1,57 millones de caballos.
En el contexto global, cifras de la FAO recopiladas por EquiAgro Consultoría ubican a Colombia dentro del top 10 mundial en número de equinos, ocupando el noveno lugar, y como el tercer país de Sudamérica con más caballos, solo superado por Brasil y Argentina.
