“Colombia produce solo el 5% del hilo que necesita la industria”: confeccionistas explican por qué piden eliminar aranceles

El Gobierno Nacional prepara una serie de decretos para eliminar los aranceles a las telas, cueros e hilados, con el objetivo de impulsar la competitividad del sistema moda. Sin embargo, la iniciativa ha reavivado el debate entre confeccionistas, hilanderos y productores de algodón.
Por un lado, empresas como Fabricato y los productores de algodón han advertido que estas medidas podrían poner en riesgo el proceso de reindustrialización del país, al debilitar las cadenas productivas que conectan al sector manufacturero con la agricultura, especialmente la del algodón.
Por otro, desde la Cámara Colombiana de la Confección respaldan el paquete de decretos, al considerar que la eliminación de aranceles reducirá costos de producción y mejorará la competitividad frente a los mercados internacionales.