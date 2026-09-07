Cuidado con los niños: estas son las infecciones que acechan en las aulas

Por: Javier Yanes/ Agencia Sinc
Gracias a los avances científicos y sanitarios, hemos dejado atrás los tiempos en que infinidad de enfermedades infantiles significaban una grave amenaza para la vida de los pequeños. Pero muchas de estas infecciones siguen poblando la jungla microbiológica de escuelas y colegios.
Aunque ya no suelen ser letales, sí son motivo de desvelo para los progenitores y de alguna visita a Urgencias a altas horas de la noche. Una de las causas de estas excursiones al centro de salud son las diarreas, a menudo acompañadas con vómitos y la consiguiente deshidratación. El origen de estas gastroenteritis puede ser parasitario, bacteriano o vírico.
Un reciente estudio del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), elaborado durante la pandemia de covid-19 en tres hospitales españoles, muestra que, entre las primeras, en los niños pequeños son más habituales las provocadas por los protozoos Giardia o Cryptosporidium, mientras que las bacterias más frecuentes son Escherichia coli y Campylobacter, típicas de las intoxicaciones alimentarias.