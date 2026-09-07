Cuidado con los niños: estas son las infecciones que acechan en las aulas

Por: Javier Yanes/ Agencia Sinc Gracias a los avances científicos y sanitarios, hemos dejado atrás los tiempos en que infinidad de enfermedades infantiles significaban una grave amenaza para la vida de los pequeños. Pero muchas de estas infecciones siguen poblando la jungla microbiológica de escuelas y colegios. Aunque ya no suelen ser letales, sí son motivo de desvelo para los progenitores y de alguna visita a Urgencias a altas horas de la noche. Una de las causas de estas excursiones al centro de salud son las diarreas, a menudo acompañadas con vómitos y la consiguiente deshidratación. El origen de estas gastroenteritis puede ser parasitario, bacteriano o vírico. Un reciente estudio del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), elaborado durante la pandemia de covid-19 en tres hospitales españoles, muestra que, entre las primeras, en los niños pequeños son más habituales las provocadas por los protozoos Giardia o Cryptosporidium, mientras que las bacterias más frecuentes son Escherichia coli y Campylobacter, típicas de las intoxicaciones alimentarias.

Las aulas son territorio de virus. Entre ellos, la investigación del ISCIII descubre el enemigo número uno de los pequeños: “Observamos que el norovirus era el virus gastrointestinal detectado con mayor frecuencia en niños con diarrea”, cuenta a SINC la coautora del estudio María Dolores Fernández-García, responsable del grupo de Gastroenteritis Víricas del Centro Nacional de Microbiología. Los norovirus reciben el apelativo de “virus de los cruceros” por la abundancia de brotes en estos barcos vacacionales, donde la estrecha convivencia propicia el contagio por las vías habituales: contacto entre personas, superficies o alimentos contaminados y una higiene personal no siempre óptima. Si bien a veces se etiqueta el norovirus como una infección de adultos, en realidad estos patógenos no entienden de edades; estudios como el del ISCIII muestran que son habitantes muy comunes en los centros escolares. Fernández-García apunta que, junto con los norovirus, los virus que con más frecuencia causan gastroenteritis y brotes en escuelas y colegios son los sapovirus, adenovirus entéricos y astrovirus. Pero, sin duda, las estrellas de las diarreas infantiles que concentran mayoritariamente la atención de los focos son otras: los rotavirus. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el rotavirus es la causa más común de enfermedad diarreica grave en bebés y niños pequeños en todo el mundo. Aunque investigaciones como la del ISCIII sugieren que en España no es la primera causa de las gastroenteritis infantiles, a escala global se trata de una amenaza enormemente seria: este virus mata cada año a más de 150 000 niños menores de cinco años, a lo que hay que sumar cerca de dos millones de hospitalizaciones y más de 250 millones de casos totales. Las muertes por rotavirus se concentran en los países en desarrollo, sobre todo en el África subsahariana. Pero aunque en regiones como la nuestra no sea una causa prevalente de mortalidad, el rotavirus se extiende por todo el planeta; se transmite con gran facilidad por la ruta fecal-oral a través del contacto entre personas o contaminando las superficies, por lo que en las aulas encuentra el hábitat perfecto para propagarse. Además, una infección no evita otras posteriores, y los pequeños también pueden contagiar el patógeno a los adultos. Con el propósito de conocer con más profundidad cómo son y cómo circulan estas infecciones infantiles en nuestro entorno cercano, un nuevo estudio dirigido por Fernández-García, miembro del Área de Epidemiología y Salud Pública del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER-ISCIII), indaga en el perfil genético de los rotavirus en la Comunidad de Madrid y los factores asociados a la hospitalización.

Entre los contagios que más se propagan en la población infantil se cuentan también los enterovirus; el más temible de ellos, el de la polio, está en camino de erradicación en todo el mundo, precisamente gracias a la vacunación. Pero otros representantes de este grupo viral ocasionan infecciones comunes en el entorno escolar, como la enfermedad de mano-pie-boca o fiebre aftosa humana. El cuadro se completa con los virus respiratorios que causan gripe, rinovirus responsables del resfriado común, coronavirus como el que nos cambió la vida en 2020 y, no menos importante, uno de los más temidos por padres y madres con hijos de corta edad: el virus respiratorio sincitial (VRS), conocido por causar bronquiolitis en bebés, si bien en la inmensa mayoría de casos produce solo síntomas leves. Frente a todas estas criaturas que acechan ocultas entre la espesura de la selva escolar, ¿qué pueden hacer quienes envían a sus hijos a esa pequeña aventura diaria? “Es verdad que no podemos evitar que los niños entren en contacto con los virus, porque convivir y relacionarse forma parte de su desarrollo, pero sí se pueden reducir mucho las posibilidades de contagio”, señala Fernández-García.

El secreto de cómo lograrlo no es realmente ningún secreto. El mencionado estudio del ISCIII sobre las gastroenteritis infantiles durante la pandemia de covid-19 descubrió algo que no resulta tan sorprendente como el hecho de que quizá lo hayamos olvidado: las medidas preventivas que todos aprendimos y practicamos entonces redujeron notablemente la incidencia de dichas infecciones cuando se contagian entre humanos, mientras que apenas se notó un descenso en las que suelen contraerse de animales, como el parásito Cryptosporidium. Los resultados nos recuerdan que ciertas medidas deberían haberse quedado para siempre; y las más eficaces son también las más sencillas, destaca la microbióloga: “Una buena higiene de manos, especialmente después de ir al baño y antes de comer, evitar que los niños acudan al colegio o la escuela cuando tienen diarrea, vómitos o fiebre, porque es cuando más fácilmente pueden transmitir la infección a otros compañeros, y mantener bien ventiladas las aulas y otros espacios cerrados para reducir la transmisión de los virus respiratorios”. Bloque de preguntas y respuestas: